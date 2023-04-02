Число беженцев из Украины в мире превысило 5 млн человек, сообщило Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) на своем сайте. Украинцев со статусом временной защиты в Европе ближе к концу января уже достигло 4,95 миллионов человек.

За почти два месяца с 31 января рост составил 185,15 тысячи, а всего с конца мая 2022 года он составил около 2 миллионов.

Издание Adevarul рассказало, что граждане Румынии, приютившие у себя беженцев с Украины, начали выселять их из-за задолженностей государства по действующей программе поддержки и планируемых нововведений в законодательство. Власти страны хотят ввести новый способ оказания помощи беженцам, но она будет ограничена всего несколькими месяцами.