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Стало известно число украинских беженцев в мире

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Число беженцев из Украины в мире превысило 5 млн человек, сообщило Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) на своем сайте. Украинцев со статусом временной защиты в Европе ближе к концу января уже достигло 4,95 миллионов человек.

За почти два месяца с 31 января рост составил 185,15 тысячи, а всего с конца мая 2022 года он составил около 2 миллионов.

Издание Adevarul рассказало, что граждане Румынии, приютившие у себя беженцев с Украины, начали выселять их из-за задолженностей государства по действующей программе поддержки и планируемых нововведений в законодательство. Власти страны хотят ввести новый способ оказания помощи беженцам, но она будет ограничена всего несколькими месяцами.

Adevarul: Румыны начали выставлять на улицу украинских беженцев

Ранее сообщалось, что сотни украинских беженцев, живущих в Швейцарии, вынуждены продавать личные автомобили, чтобы иметь возможность и далее получать социальные пособия от государства. Согласно местным законам, машины получателей пособий подлежат продаже, если их стоимость превышает размер выплат, установленный в каждом конкретном кантоне.

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