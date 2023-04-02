В Чехии заявили об отсутствии планов разместить ядерное оружие в стране

Рассуждая на эту тему, министр заверила, что у Праги нет намерений размещать в стране такое оружие. Она также указала, что в случае применения ядерного оружия на Украине Чехии опасаться нечего — по ее словам, последствия такого сценария не несут угрозы для страны.