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20 минут назад

В Чехии заявили об отсутствии планов разместить ядерное оружие в стране

Lenta.ru

Власти Чехии не планируют размещать в стране ядерное оружие. С таким заявлением в эфире чешского телевидения выступила глава Минобороны Чехии Яна Чернохова.

В Чехии заявили об отсутствии планов разместить ядерное оружие в стране
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Рассуждая на эту тему, министр заверила, что у Праги нет намерений размещать в стране такое оружие. Она также указала, что в случае применения ядерного оружия на Украине Чехии опасаться нечего — по ее словам, последствия такого сценария не несут угрозы для страны.

Ранее глава чешского оборонного ведомства призвала положить конец военным действиям на Украине и начать переговоры. Министр высказала мнение, что в качестве посредников могут выступить и страны Запада, и другие, более близкие России государства, такие как Китай.

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