Премьер Франции отчитала госсекретаря кабмина за фото в Playboy

Премьер-министр Франции Элизабет Борн отчитала госсекретаря-феминистку Марлен Шьяппа за появление на обложке Playboy в гламурных нарядах. Об этом сообщает AFP со ссылкой на помощника Борн.

Фото Шьяппа появились в Playboy, иллюстрируя ее 12-страничное интервью о правах женщин, геев и законности абортов.

Премьер-министр Элизабет Борн позвонила Шьяппа и отчитала ее, заявив, что она поступила «совсем неуместно, особенно в текущий период».

Поступок Шьяппа вызвал раздражение и у других коллег в правительстве, которое борется с забастовками и все более масштабными демонстрациями французов против повышения пенсионного возраста на два года.

Вид 40-летней Шьяппа в дизайнерском белье на страницах гламурного журнала был расценен как «неправильное сообщение» обществу. Один из политиков даже заявил, что подумал о первоапрельской шутке, когда впервые услышал, что Шьяппа появилась на обложке Playboy

Депутат от зеленых и феминистка Сандрин Руссо также раскритиковала Марлен Шьяппа в эфире телеканала BFM:

«Где уважение к французскому народу? Нашим людям придется работать еще два года, они проводят демонстрации, теряют зарплату, не могут купить еду из-за инфляции. Женские тела могут быть открыты где угодно, у меня нет с этим проблем, но есть социальный контекст».

Однако госсекретарь отстаивает свое решение появиться — пока одетой — на обложке Playboy.

«Отстаивать право женщин делать со своим телом то, что они хотят: везде и всегда. Во Франции женщины свободны. Раздражает ли это ретроградов и лицемеров или нет», - написала Шьяппа в Twitter.

Марлен Шьяппа - 40-летняя писательница-феминистка, приведенная в политику президентом Эммануэлем Макроном в 2017 году.