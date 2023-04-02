Власти Польши готовы расширить участие в планах НАТО по ядерному сдерживанию

Глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера заявил, что страна потенциально готова более активно участвовать в планах НАТО по ядерному сдерживанию. Об этом сообщает DPA.
«Польша потенциально была бы готова расширить свое участие и сотрудничество в рамках планов НАТО по ядерному сдерживанию и взять на себя ответственность», — сказал Cевера.
Ранее глава Министерства обороны Чехии Яна Чернохова заявляла, что размещение ядерного оружия на территории Чехии не планируется. Чешский министр военного ведомства прокомментировала заявление президента России Владимира Путина о вероятном размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии.
До этого генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов заявил, что страны Запада продолжают наращивать воинские группировки и инфраструктуру у границ России и Белоруссии.