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4 минуты назад

Власти Польши заявили о готовности расширить участие в планах НАТО по ядерному сдерживанию

Газета.Ru

Глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера заявил, что страна потенциально готова более активно участвовать в планах НАТО по ядерному сдерживанию. Об этом сообщает DPA.

Власти Польши готовы расширить участие в планах НАТО по ядерному сдерживанию
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Польша потенциально была бы готова расширить свое участие и сотрудничество в рамках планов НАТО по ядерному сдерживанию и взять на себя ответственность», — сказал Cевера.

Ранее глава Министерства обороны Чехии Яна Чернохова заявляла, что размещение ядерного оружия на территории Чехии не планируется. Чешский министр военного ведомства прокомментировала заявление президента России Владимира Путина о вероятном размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии.

До этого генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов заявил, что страны Запада продолжают наращивать воинские группировки и инфраструктуру у границ России и Белоруссии.

В мире,Имангали Тасмагамбетов,Владимир Путин,НАТО,
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