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19 минут назад

В Чехии призвали положить конец военным действиям на Украине и начать переговоры

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Стороны конфликта на Украине должны прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров, заявила министр обороны Чехии Яна Чернохова. В беседе с журналистами Чешского ТВ глава ведомства подчеркнула, что выступить организатором переговоров может кто угодно, главное — чтобы они состоялись.

В Чехии призвали положить конец СВО на Украине и начать переговоры
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Комментируя текущую ситуацию, Чернохова высказала мнение, что в качестве посредников могут выступить и страны Запада, и другие более близкие России государства.

«Важно, чтобы нашлась страна, которая имела бы достаточное уважение и у России», — подчеркнула она, добавив, что «весь мир должен сделать все для того, чтобы эти ужасы как можно скорее закончились».

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