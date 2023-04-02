В Чехии призвали положить конец СВО на Украине и начать переговоры

Стороны конфликта на Украине должны прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров, заявила министр обороны Чехии Яна Чернохова. В беседе с журналистами Чешского ТВ глава ведомства подчеркнула, что выступить организатором переговоров может кто угодно, главное — чтобы они состоялись.
Комментируя текущую ситуацию, Чернохова высказала мнение, что в качестве посредников могут выступить и страны Запада, и другие более близкие России государства.
«Важно, чтобы нашлась страна, которая имела бы достаточное уважение и у России», — подчеркнула она, добавив, что «весь мир должен сделать все для того, чтобы эти ужасы как можно скорее закончились».