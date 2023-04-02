Самолет ВМС США нарушил воздушные границы Ирана

Американский самолет-разведчик EP-3E нарушил южные границы Ирана. Самолет вторгнулся в воздушное пространство страны над ее территориальными водами, но был остановлен ВМС Исламской республики. Об этом сообщает новостное агентство Mehr со ссылкой на командование ВМС.
ВМС Ирана выпустили специальное радиопредупреждение, чтобы предотвратить вход иностранного самолета в свое воздушное пространство над Оманским заливом.
«Спустя несколько минут после входа самолета EP-3E ВМС США в территориальные воды Ирана, командование ВМС направило предупреждение о недопущении несанкционированного входа этого самолета в воздушное пространство страны», — говорится в заявлении ВМС Ирана, опубликованном в воскресенье.
Отмечается, что американский самолет прислушался к предупреждению и вернулся назад.
В Тегеране отметили, что нарушитель - один из американских самолетов-разведчиков, обязанностью которых является сбор информации и данных.