Самолет ВМС США нарушил воздушные границы Ирана

Американский самолет-разведчик EP-3E нарушил южные границы Ирана. Самолет вторгнулся в воздушное пространство страны над ее территориальными водами, но был остановлен ВМС Исламской республики. Об этом сообщает новостное агентство Mehr со ссылкой на командование ВМС.

Фото: U.S. Navy U.S. Navy

ВМС Ирана выпустили специальное радиопредупреждение, чтобы предотвратить вход иностранного самолета в свое воздушное пространство над Оманским заливом.

«Спустя несколько минут после входа самолета EP-3E ВМС США в территориальные воды Ирана, командование ВМС направило предупреждение о недопущении несанкционированного входа этого самолета в воздушное пространство страны», — говорится в заявлении ВМС Ирана, опубликованном в воскресенье.

Отмечается, что американский самолет прислушался к предупреждению и вернулся назад.

В Тегеране отметили, что нарушитель - один из американских самолетов-разведчиков, обязанностью которых является сбор информации и данных.