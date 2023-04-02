Около 500 активистов - сторонников и противников канонической Украинской православной церкви (УПЦ) собрались в воскресенье вечером около ее кафедрального собора в городе Хмельницком на западе Украины, где утром сорвал церковную службу мужчина в военной форме. Об этом сообщило издание "Общественное".

По его данным, часть собравшихся скандируют лозунги против УПЦ, другие - поют псалмы. Также, по данным издания, на месте замечены военные.

Ранее сообщалось, что к храму пришли около 50 активистов, к которым вышел один из священнослужителей храма. Они требовали объяснений утреннего инцидента. По данным Союза православных журналистов, противники УПЦ готовятся вечером в воскресенье захватить этот храм.

Утром в информационно-просветительском отделе УПЦ сообщили, что переодетый в военную форму мужчина устроил провокацию в этом храме во время воскресной службы и сорвал богослужение. Его задержала полиция, заведено дело о хулиганстве. Мужчина якобы заявил, что не имеет отношения к вооруженным силам. Позже "Общественное" сообщило, что мужчина был уволен из армии по состоянию здоровья.

В свою очередь мэр Хмельницкого Александр Симчишин заявил, что после этого инцидента власти города заберут у УПЦ все земельные участки, а полицейские, которые составили протокол, должны быть уволены.

Ситуация вокруг УПЦ

Эти события происходят на фоне попытки украинских властей заставить монахов УПЦ покинуть Киево-Печерскую лавру. 10 марта дирекция заповедника "Киево-Печерская лавра" сообщила о расторжении бессрочной аренды и предписала монахам покинуть территорию до 23:59 29 марта. Наместник лавры митрополит Павел назвал эти действия незаконными и заявил об отказе братии покидать монастырь. После служители лавры и прихожане не пустили в обитель комиссию по проверке сохранности культурных ценностей, которая прибыла для описи имущества. В пятницу у стен монастыря произошли потасовки, появились сведения о возможном штурме. В субботу и воскресенье предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий провел в лавре службы. В эти дни в лавре собирались десятки прихожан, так и противников противники УПЦ.