На Украине мужчина напал на священнослужителя в храме и сорвал богослужение

Мужчина, одетый в военную форму, устроил провокацию в Покровском кафедральном соборе в Хмельницком , напав на священнослужителя и сорвав службу. Об этом сообщил синодальный информационно-просветительский отдел канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Telegram .

Инцидент произошел на фоне напряжения вокруг Киево-Печерской лавры, на которую оказывают давление с осени 2022 года. Священников обвиняют в связях с Россией и пророссийской позиции, в Лавре и ряде других объектов УПЦ МП проводят обыски — Служба безопасности Украины (СБУ) считает, что там есть «пророссийская литература», якобы используемая для «пропаганды «русского мира»». В конце прошлого года украинские власти заявили, что срок аренды главного храма лавры — Успенского собора и Трапезной церкви — скоро завершится.