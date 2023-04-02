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6 минут назад

На Украине мужчина напал на священнослужителя в храме и сорвал богослужение

Lenta.ru

Мужчина, одетый в военную форму, устроил провокацию в Покровском кафедральном соборе в Хмельницком, напав на священнослужителя и сорвав службу. Об этом сообщил синодальный информационно-просветительский отдел канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Telegram.

На Украине мужчина напал на священнослужителя в храме и сорвал богослужение
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Злоумышленник также повредил Евангелие.

Инцидент произошел на фоне напряжения вокруг Киево-Печерской лавры, на которую оказывают давление с осени 2022 года. Священников обвиняют в связях с Россией и пророссийской позиции, в Лавре и ряде других объектов УПЦ МП проводят обыски — Служба безопасности Украины (СБУ) считает, что там есть «пророссийская литература», якобы используемая для «пропаганды «русского мира»». В конце прошлого года украинские власти заявили, что срок аренды главного храма лавры — Успенского собора и Трапезной церкви — скоро завершится.

С 21 марта Киев закрыл доступ в Ближние и Дальние пещеры Киево-Печерской лавры, где хранятся мощи святых для обеспечения работы комиссии по выявлению и сохранности музейных экспонатов.

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