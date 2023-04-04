Митрополит Павел сделал заявление о возбужденном против него уголовном деле

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил о сфабрикованном против него уголовном деле. Обращение опубликовано на сайте канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

Уголовное производство в отношении митрополита направлено на его устранение как руководителя церкви, сказано в сообщении. Также в УПЦ указали на намерение властей ограничить представительство интересов монахов и прихожан. Павел сообщил, что намерен сотрудничать со следствием. Наместник собирается доказать свою невиновность.