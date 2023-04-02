Маск назвал материалы NYT неинтересной пропагандой

Владелец Twitter и Tesla Илон Маск заявил, что газета New York Times печатает «неинтересную пропаганду» и сравнил ее новостную ленту с поносом.

«Истинная трагедия «Нью-Йорк Таймс» в том, что их пропаганда даже не интересна. Вдобавок их лента является твиттер-эквивалентом диареи. Это нечитабельно», - написал Маск.

По его словам, у издания было бы намного больше реальных подписчиков, если бы редакция публиковала лишь лучшие статьи

В комментариях к записи Маска пользователи вспомнили, что на этой неделе New York Times отказалась платить за значок верификации в Twitter. Кроме того, редакция не будет компенсировать сотрудникам подписку на Twitter Blue.