Писателя обвинили в гибели сына

Пользователи китайского мессенджера WeChat обвинили писателя Ма Юаня в гибели сына. Его не стало 1 июня 2022 года в возрасте 13 лет. Отец отказывался давать сыну соответствующее медицинское лечение. Об этом сообщает The China Project.

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Ма, который ведет публичный аккаунт в соцсетях, сообщил о смерти подростка в соцсети сам, однако не уточнил причину смерти.

В марте 2023-го прозаик рассказал журналу Renwu Magazine, что ребенок с детства страдал от синдрома Марфана. Чтобы отсрочить или предотвратить осложнения, жена и родственники уговаривали Ма позволить сыну принимать лекарства, но писатель согласился только на традиционную китайскую медицину. При этом родственники тайно организовали для подростка медицинскую консультацию, на которой врачи посоветовали сделать операцию.

"Медицинские процедуры должны проходить подальше от мозга и сердца. Эти две части тела должны оставаться нетронутыми", - заявил тогда Ма.

Кроме того, прозаик отверг предложение жены переехать в другое место, где можно быстрее получить медицинские услуги. Также она утверждала, что жизнь в горах вредна для сына из-за большой высоты.

Открывшиеся подробности из жизни Ма Юаня и смерти его ребенка вызвали волну негодования в китайских соцсетях: самый популярный пост с критикой собрал почти 100 млн просмотров.

Часть пользователей называет писателя "убийцей", а другие заявляют о его "патриархальном отношении к женщинам и семье".