Ассоциация украинцев Молдавии обвинила экс-президента Додона в призыве к войне

Председатель Ассоциации украинцев Молдавии «Вместе» Михаил Багас заявил, что общественная организация обвиняет бывшего президента Игоря Додона в открытом призыве к вторжению российских войск на территорию страны. Об этом он написал в своем Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Он добавил, что до этого молдавские проправительственные СМИ опубликовали видео с агитационного митинга, в ходе которого Додон сказал «наши уже близко», после чего видеозапись оборвалась. Бывший президент тогда не уточнил, кого именно он имел в виду.