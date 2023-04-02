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9 минут назад

Ассоциация украинцев Молдавии обвинила экс-президента Додона в призыве к войне

Газета.Ru

Председатель Ассоциации украинцев Молдавии «Вместе» Михаил Багас заявил, что общественная организация обвиняет бывшего президента Игоря Додона в открытом призыве к вторжению российских войск на территорию страны. Об этом он написал в своем Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Ассоциация украинцев Молдавии обвинила экс-президента Додона в призыве к войне
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам Багаса, представители организации подали соответствующую жалобу в генеральную прокуратуру.

«Мы, этнические украинцы, живущие на территории Молдавии, глубоко возмущены подобными заявлениями Додона. Он открыто … призывает российскую армию напасть на независимую Молдавию», — отметил Багас.

Он добавил, что до этого молдавские проправительственные СМИ опубликовали видео с агитационного митинга, в ходе которого Додон сказал «наши уже близко», после чего видеозапись оборвалась. Бывший президент тогда не уточнил, кого именно он имел в виду.

В мире,Игорь Додон,
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