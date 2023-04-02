Власти Украины рассказали о «квесте» по поиску детей для эвакуации

Украинские власти возмущены тем, что жители подконтрольной Киеву Авдеевки под Донецком прячут своих детей от эвакуации. Нежелание местных жителей сотрудничать осложняет поиски тех, кого нужно вывезти из зоны конфликта, рассказал начальник городской военной администрации Виталий Барабаш. Цитату приводит РИА Новости.

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«Это какой-то квест по поиску детей. Было пять, а потом еще троих нашли. [Родители] их прячут, чтобы их не вывозили, это верх безответственности», — пожаловался Барабаш.

Как говорил ранее экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин, Авдеевка «превращается в новый Артемовск», поскольку российские войска почти окружили город. Он расположен в Покровском районе Донецкой народной республики.