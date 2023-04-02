В США предупредили Украину о скрытом потенциале России

Киев должен быть готов к тому, что конфликт с Москвой станет затяжным, тем более у нее есть скрытый потенциал, который может использоваться на поле боя. Об этом написал политолог, профессор международной политики Нью-Йоркского университета Марк Галеотти в колонке для газеты The Times, однако он не пояснил, что имеет в виду.