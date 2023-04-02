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5 минут назад

На Украине захотели переименовать Севастополь

Lenta.ruиещё 2

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов предложил переименовать Севастополь. Такую идею он изложил на своей странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) в воскресенье, 2 апреля, передает ТАСС.

На Украине захотели переименовать Севастополь
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Переименовывается в "объект № 6". Верховная Рада Украины позже примет решение о новом названии города. Может быть, Ахтиар (одно из сел, ранее существовавших на северном берегу Севастопольской бухты)», — написал Данилов.

По его мнению, подобная мера позволит уничтожить все существующие на сегодняшний день исторические ассоциации Севастополя с городом русской воинской славы.

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Кроме того, секретарь СНБО призвал снести памятник затопленным кораблям и установить вместо него другой памятный знак.

В марте президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру страны Денису Шмыгалю «тщательно проработать» вопрос переименования России в Московию.

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