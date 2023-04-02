Польша выразила беспокойство провалом изоляции России

Западу не удалось изолировать Россию, что доказало её председательство в Совете Безопасности ООН. Об этом замглавы МИД Польши Павел Яблонский заявил в эфире польского радио, передает РИА Новости.

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«Это, к сожалению, доказательство того, что в международных организациях этот механизм изоляции России не работает должным образом», – сказал он.

Яблонский добавил, что ему «совсем не смешно», ведь Польша желает максимально изолировать РФ и не дать «влиять и воздействовать» на другие государства.

Польский дипломат признался, что понимает, почему у Российской Федерации много союзников в других странах, особенно в бывших колониях европейских империй. Они негативно относятся к Западу.

Россия с 1 апреля на месяц стала председателем Совета Безопасности ООН. Наша страна будет назначать и открывать заседания.