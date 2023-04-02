В США дали оценку позиции западных стран по украинскому конфликту

Уже больше года сторонники Украины среди западных стран поставляют ей оружие и боеприпасы, однако они до сих пор публично не объявили, какого конкретно исхода украинского конфликта они хотят добиться этими действиями. Такую оценку позиции западных стран по украинскому конфликту дала научный сотрудник Совета по международным отношениям по Европе Лиана Фикс в статье для американского издания Foreign Policy.

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Отсутствие четкой цели в действиях Европы и США создает для России преимущество, считает обозреватель. Неопределенная позиция Запада, оставляющего открытым вопрос о том, каким он видит победу Украины, была эффективна лишь на первых этапах конфликта.

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«Когда диапазон возможных исходов [конфликта] был широк, двусмысленность допускала гибкое определение победы и поражения [сторон]. Даже если бы Россия добилась успеха на поле боя, этот успех все равно можно было бы представить как общее стратегическое поражение, которое изолирует ее в глазах всего мира», — указывает Фикс.

На втором году конфликта стало очевидно, что «Киев не падет, а Украина не будет захвачена Российской армией», продолжает обозреватель. Кроме того, маловероятно, что Украина потеряет отвоеванные территории. Теперь, когда многие непредвиденные обстоятельства на поле боя исключены, западным странам следует определить, что в их понимании означает победа ВСУ, считает Фикс.

Она напомнила, что западные политики настаивают на том, что определение целей — задача самой Украины. Однако возможности этого целеполагания полностью зависят от поставок вооружений западными союзниками.

«Без четкой цели все больше западных граждан будут воспринимать конфликт как затяжную, неопределенную борьбу, что в итоге подорвет моральный дух Украины и самого Запада», — подытожила Фикс.