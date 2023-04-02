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59 минут назад

Лукашенко заявил о наращивании Белоруссией и Россией потенциала Союзного государства

ТАСС

Белоруссия и Россия наращивают потенциал Союзного государства, основанного на прочности и неразрывности белорусско-российской дружбы. Об этом говорится в поздравлении белорусского президента Александра Лукашенко с Днем единения народов Белоруссии и России, сообщает в воскресенье пресс-служба главы государства.

Лукашенко заявил о наращивании Белоруссией и Россией потенциала Союзного государства
Фото: ТАССТАСС

"Время доказало прочность и неразрывность белорусско-российской дружбы, основанной на принципах равноправия, взаимного уважения, доверия и поддержки, исторической общности и приверженности одним и тем же духовно-нравственным ценностям", - говорится в поздравлении.

В нем подчеркивается, что страны, выполняя волю народов, последовательно наращивают потенциал Союзного государства.

"Широкий охват сфер и глубина взаимодействия по праву позволили называть Союзное государство локомотивом интеграционных процессов на постсоветском пространстве", - отметил президент.

Лукашенко подчеркнул, что Минск и Москва объединяют усилия в целях реализации комплекса мер стратегического значения, "направленных на укрепление суверенитета и ускоренное развитие стран". По его словам, Белоруссия и Россия совместно осваивают космос, строят атомные станции, реализуют проекты в области микроэлектроники и самолетостроения, ведут уникальные высокотехнологичные разработки.

"Но самое главное наше достижение - это обеспечение равенства прав граждан, социальных гарантий, выплаты пенсий, возможностей трудоустройства и поступления в вузы", - сказал Лукашенко.

При этом он выразил уверенность, что стремление белорусов и россиян к единению будет служить прочным фундаментом для дальнейшего расширения многопланового и взаимовыгодного сотрудничества, строительства сильного, авторитетного и процветающего Союзного государства.

В мире,Александр Лукашенко,
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