Старец предрек России глобальные перемены после падения Киево-Печерской лавры

После обысков в Киево-Печерской лавре на Украине и обвинения митрополита Павла в работе на Кремль, местные жители вспомнили предсказание старца Зосимы, который предрекал «воссоединение Руси» после падения лавры.

На днях в Киево-Печерской лавре на Украине сотрудники правоохранительных органов провели обыск по приказу президента страны Владимира Зеленского. Местного митрополита Павла (Лебедя) пытаются обвинить в работе на Кремль, передает Украина.ру. После этого события украинцы вспомнили слова старца Зосимы, который основал Свято-Успенскую Николо-Васильевскую обитель и 30 лет назад, в разговоре с отцом иеросхимонахом Серафимом, предсказал данный конфликт, а также глобальные перемены.

«Киево-Печерская лавра падет. Благодать Киево-Печерской лавры перейдет в Оптину пустынь», – говорил Зосима.

Тогда Оптина пустынь (Калужская область) росла из руин и представить подобное снова было сложно, отмечал Серафим. Также старец заявлял, что через полгода после падения лавры будет происходить «воссоединение Руси», пишет vkpress.