Есть жертвы: В США открыли стрельбу у магазина

В Соединенных Штатах в очередной раз устроили стрельбу с жертвами. Огонь открыли возле продуктового магазина Trader Joe’s в Лос-Анджелесе.
В результате погиб 45-летний мужчина, еще трое человек получили серьезные ранения, сообщает телеканал NBC.
Известно, что полиция уже взяла подозреваемого под стражу. Причины инцидента неизвестны.
Ранее "Свободная пресса" писала о том, что в одном из кафе Саратова охранник погиб, разнимая драку между посетителями. «При попытке предотвращения конфликта 20-летним мужчиной 28-летний посетитель нанес ему удар ножом. От полученного удара потерпевший скончался на месте», - рассказывают следователи.