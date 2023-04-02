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14 минут назад

В США открыли стрельбу у магазина: есть жертвы

Свободная пресса

В Соединенных Штатах в очередной раз устроили стрельбу с жертвами. Огонь открыли возле продуктового магазина Trader Joe’s в Лос-Анджелесе.

Есть жертвы: В США открыли стрельбу у магазина
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В результате погиб 45-летний мужчина, еще трое человек получили серьезные ранения, сообщает телеканал NBC.

Известно, что полиция уже взяла подозреваемого под стражу. Причины инцидента неизвестны.

Ранее "Свободная пресса" писала о том, что в одном из кафе Саратова охранник погиб, разнимая драку между посетителями. «При попытке предотвращения конфликта 20-летним мужчиной 28-летний посетитель нанес ему удар ножом. От полученного удара потерпевший скончался на месте», - рассказывают следователи.

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