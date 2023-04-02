Есть жертвы: В США открыли стрельбу у магазина

В Соединенных Штатах в очередной раз устроили стрельбу с жертвами. Огонь открыли возле продуктового магазина Trader Joe’s в Лос-Анджелесе.

В результате погиб 45-летний мужчина, еще трое человек получили серьезные ранения, сообщает телеканал NBC.

Известно, что полиция уже взяла подозреваемого под стражу. Причины инцидента неизвестны.