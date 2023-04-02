В Нью-Йорке перекроют улицы рядом с судом, где будет процесс по делу Трампа
4 апреля, когда планируется предъявление обвинений экс-президенту США Дональду Трампу, будут перекрыты улицы Нью-Йорка, находящиеся в непосредственной близости с судом. Об этом информирует агентство Bloomberg, ссылаясь на источник.
Сообщается, что движение по прилегающим к суду улицам будет полностью остановлено. Еще ряд соседних улиц будут временно ограничены для движения. Помимо этого, парковка транспорта поблизости с судом также окажется под запретом.
Ранее стало известно, что Трампу удалось заручиться поддержкой 37 республиканцев из Палаты представителей по вопросу выдвигаемых против него судебных обвинений. Об этом информирует портал Axios.
О том, что Трамп занимается обзвоном состоящих в Конгрессе республиканцев, в пятницу поведал телеканал CNN. В итоге его усилия не пропали даром.
"Бывшего президента Трампа поддержали 37 республиканцев Палаты представителей", - отмечает Axios.
Среди симпатизирующих Трампу имеются республиканцы из юридического комитета и комитета по надзору. По информации Axios, Трамп хочет, чтобы оба этих комитета организовали расследование деятельности нынешнего хозяина Белого дома Джо Байдена, а также окружного прокурора Манхэттена Элвина Брэгга.