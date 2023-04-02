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Юристы Трампа задумались о переносе его дела в более консервативный суд

Команда юристов бывшего президента США Дональда Трампа задумалась о возможности переноса его уголовного дела в другой суд. Об этом сообщает Bloomberg.

Юристы Трампа задумались о переносе его дела в более консервативный суд
© ТАСС

В частности, защита рассматривает вариант переноса дела из Манхэттена в более консервативный район Стейтен-Айленд. Юристы опасаются, что Трамп не сможет добиться справедливого судебного разбирательства в Манхэттене, отметил собеседник агентства.

По словам источника, знакомого с ситуацией, команда политика пока не приняла окончательного решения о подаче соответствующего ходатайства. Он пояснил, что юристы хотят сначала ознакомиться с содержимым обвинительного заключения. В то же время эксперты отмечают, что обвиняемые не имеют права на дружественное жюри присяжных, которые могут быть более благосклонны, говорится в статье.

В конце марта большое жюри присяжных Нью-Йорка проголосовало за предъявление обвинений Трампу по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization. Прокуратура Манхэттена обвиняет Трампа по более чем 30 эпизодам, связанным с мошенничеством в деловой сфере.

Сам экс-президент США назвал обвинения против него политическим преследованием. По его мнению, инцидент является «вмешательством в выборы на высочайшем уровне в истории».

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