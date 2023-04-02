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Киев решил принудительно эвакуировать детей из Славянска

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Киев решил принудительно эвакуировать детей из города Славянска, расположенного на подконтрольной Украине территории Донецкой народной республики (ДНР), пишет «Укринформ».

Киев решил принудительно эвакуировать детей из Славянска
© globallookpress.com

Как уточнило издание, принудительно будут вывозиться несовершеннолетние, находящиеся под опекой и попечительством. Власти отметили, что «опекуны обязаны выехать за пределы Донецкой области в кратчайшие сроки». В случае отказа, их лишат обязанностей опеки или попечительства, и детей эвакуируют принудительно.

Журналисты уточнили, что в Славянске живут 23 семьи, воспитывающих сирот и детей, родителей которых лишили прав.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают большое количество техники и резервов в сторону Славянска.

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