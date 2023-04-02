Киев решил принудительно эвакуировать детей из Славянска

Как уточнило издание, принудительно будут вывозиться несовершеннолетние, находящиеся под опекой и попечительством. Власти отметили, что «опекуны обязаны выехать за пределы Донецкой области в кратчайшие сроки». В случае отказа, их лишат обязанностей опеки или попечительства, и детей эвакуируют принудительно.