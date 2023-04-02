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1 час назад

В США в результате штормов и торнадо погибли 18 человек

ТК «Звезда»

По меньшей мере 18 человек погибли в результате обрушившихся на Соединенные Штаты штормов, сопровождаемых десятками торнадо. Об этом сообщило агентство Associated Press.

В США в результате штормов и торнадо погибли 18 человек
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Согласно данным агентства, наибольшее количество погибших зафиксировано в американских штатах Индиана, Арканзас и Теннесси. Отмечается, что сопровождаемые торнадо штормы затронули по меньшей мере семь штатов США.

Агентство сообщает, что уже подтвержденные или предполагаемые торнадо разрушили жилые дома, а также ряда объектов инфраструктуры, среди которых школа, церковь и театр.

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