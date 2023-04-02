В США в результате штормов и торнадо погибли 18 человек

По меньшей мере 18 человек погибли в результате обрушившихся на Соединенные Штаты штормов, сопровождаемых десятками торнадо. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Согласно данным агентства, наибольшее количество погибших зафиксировано в американских штатах Индиана, Арканзас и Теннесси. Отмечается, что сопровождаемые торнадо штормы затронули по меньшей мере семь штатов США.