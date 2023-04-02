В Нью-Йорке перекроют движение ряда улиц в день заседания суда по делу Трампа

Власти Нью-Йорка приняли решение перекрыть 4 апреля движение на улицах, прилегающих к зданию суда, где ожидается предъявление обвинений в адрес экс-президента США Дональда Трампа.

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По данным источников агентства Bloomberg, власти города полностью перекроют прилегающие к зданию Верховного суда округа Нью-Йорк улицы в нижней части Манхэттена.

Также будет запрещено парковаться неподалёку от суда.

Ранее CNN со ссылкой на источники сообщил, что большое жюри присяжных в Нью-Йорке проголосовало за предъявление обвинений Трампу.

Позже стало известно, что прокуратура Манхэттена связалась с командой юристов Трампа относительно явки политика с целью предъявления ему обвинений.

Трамп, в свою очередь, заявил, что предъявленные ему обвинения являются политическим преследованием и вмешательством в президентские выборы.