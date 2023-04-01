Погранслужба Украины сообщила об очередях на въезд из Польши

Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины сообщило об очередях на границах с Польшей. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"На западных границах Украины, в частности украинско-польской, отмечается увеличение количества лиц, следующих в Украину. Данная активизация движения связана с тем, что многие наши соотечественники следуют в Украину в канун Пасхальных праздников", - говорится в сообщении.

Отмечается, что время ожидания на пересечение границы в пунктах пропуска "Шегини" и "Краковец" значительно увеличилось. В ведомстве рекомендовали выбирать менее загруженные пункты – "Угринов", "Рава-Русская" и "Смильница".

Ранее польские пограничники заявили, что их забросали камнями и палками на границе с Белоруссией. Утверждается, что иностранцы были недовольны из-за охраны границы. Также в записи говорится, что вблизи границы нападавшие якобы были с согласия белорусских силовиков.