Японского чиновника оштрафовали на 11 тысяч долларов за перекуры на работе

Высокопоставленный японский госслужащий был оштрафован на внушительную сумму около 1,44 миллиона иен (примерно 10 900 долларов США) за курение на рабочем месте свыше 4500 раз за более чем 14 лет. Ему также была урезана зарплата на полгода.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Власти Осаки оштрафовали 61-летнего сотрудника и двух его коллег из финансового отдела префектуры за курение при исполнении служебных обязанностей, несмотря на ранние предупреждения о недопустимости этого. Руководство префектуры приняло решение о сокращении им заработной платы на 10 процентов сроком на шесть месяцев. В Осаке государственным служащим больше не разрешается курить в рабочее время, запрет был введен в 2019 году, сообщил портал NextShark.

Трое сотрудников были впервые предупреждены своим руководителем в сентябре 2022 года после того, как отдел кадров получил анонимную информацию об их действиях. Во время последующей беседы в декабре 2022 года трио якобы солгало о том, что больше не курит.