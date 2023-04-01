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9 минут назад

Японского чиновника оштрафовали на 11 тысяч долларов за перекуры на работе

Российская Газета

Высокопоставленный японский госслужащий был оштрафован на внушительную сумму около 1,44 миллиона иен (примерно 10 900 долларов США) за курение на рабочем месте свыше 4500 раз за более чем 14 лет. Ему также была урезана зарплата на полгода.

Японского чиновника оштрафовали на 11 тысяч долларов за перекуры на работе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Власти Осаки оштрафовали 61-летнего сотрудника и двух его коллег из финансового отдела префектуры за курение при исполнении служебных обязанностей, несмотря на ранние предупреждения о недопустимости этого. Руководство префектуры приняло решение о сокращении им заработной платы на 10 процентов сроком на шесть месяцев. В Осаке государственным служащим больше не разрешается курить в рабочее время, запрет был введен в 2019 году, сообщил портал NextShark.

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Трое сотрудников были впервые предупреждены своим руководителем в сентябре 2022 года после того, как отдел кадров получил анонимную информацию об их действиях. Во время последующей беседы в декабре 2022 года трио якобы солгало о том, что больше не курит.

Утверждается, что 61-летний сотрудник уровня директора департамента, чье имя не разглашается, нарушил трудовую этику в соответствии с Законом Японии о местной государственной службе. По данным префектуры, он курил около 355 часов и 19 минут в рабочее время. В дополнение к сокращению заработной платы он должен вернуть указанную выше сумму из своей зарплаты.

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