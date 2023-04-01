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1 час назад

Митрополит Павел назвал свой домашний арест "политическим заказом"

Газета.Ru

Отправленный 1 апреля украинским судом под домашний арест наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел назвал дело в отношении него "политическим заказом". Об этом сообщает "Страна.ua".

Митрополит Павел назвал свой домашний арест "политическим заказом"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Я не сделал ничего. Знаю, что это политический заказ, потому что мне угрожали. Служба безопасности Украины вызывала меня к директору музея, сказали, что против вас нужно открывать...", - сказал наместник.

Он отметил, что по адресу, где ему предписано судом отбывать срок, нет ни тепла, ни света, ни связи, "ни кружки, ни ложки".

Ранее стало известно, что Павел должен будет находиться под домашним арестом с электронным браслетом и вдали от родного монастыря.

1 апреля суд Киева назначил наместнику Киево-Печерской лавры меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца и запрет обращаться к верующим. Сам Павел заявлял, что ему были предъявлены подозрения со стороны властей Украины в "сотрудничестве с Россией и межрелигиозном разжигании". Он отрицает свою вину.

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