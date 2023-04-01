В Венгрии назвали Орбана самым популярным политиком в стране

Подавляющее большинство граждан Венгрии одобряет деятельность премьер-министра Виктора Орбана, который пользуется гораздо большей популярностью среди избирателей, чем его соперники из лагеря политической оппозиции. Таковы опубликованные в субботу результаты опроса общественного мнения, проведенного будапештской исследовательской организацией "Центр фундаментальных прав" к годовщине последних парламентских выборов в стране.

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"Виктор Орбан пользуется поддержкой 58% избирателей, в то время как его соперник на прошлогодних выборах [кандидат от коалиции оппозиционных партий] Петер Марки-Зай может рассчитывать на поддержку лишь 18%", - сообщили авторы исследования.

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Они отметили, что глава правительства "пользуется большей поддержкой во всех социальных группах, чем его бывший соперник".

По мнению социологов, это объясняется "миролюбивой позицией" Орбана в отношении конфликта на Украине, а также усилиями правительства, направленными на сохранение рабочих мест, борьбу с инфляцией и оказание помощи наименее защищенным слоям населения. Общенациональный опрос с участием тысячи человек проводился "Центром фундаментальных прав" 27-29 марта.

Аналогичные результаты принесло недавнее исследование, организованное будапештским политологическим институтом Nezopont. Оно показало, что если бы выборы в Государственное собрание (однопалатный парламент) Венгрии проходили сейчас, то правящая партия "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" вместе со своими младшими партнерами - христианскими демократами - получила бы больше половины депутатских мандатов, заметно опередив основных соперников, в том числе партию "Демократическая коалиция", возглавляемую бывшим премьер-министром (2004-2009) Ференцем Дюрчанем.