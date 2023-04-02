В США заявили об эпической катастрофе на Украине из-за вмешательства Байдена

Вмешательство президента США Джо Байдена в конфликт на Украине привело к «эпической катастрофе», заявил конгрессмен-республиканец Пол Госар. Его слова приводит портал Iowa Standardt.
Политик призвал руководство страны сосредоточить ресурсы для решения внутренних проблем, а не для поддержки киевского режима.
Госар также направил письмо председателю комитета по ассигнованиям Палаты представителей США Кей Грейнджер с просьбой не выделять больше ни единого цента на вооружения для Украины.
«Американское участие в конфликте между Россией и Украиной стало эпической катастрофой. <…> Каждый день без мира — это еще один день, ставящий под угрозу хрупкую безопасность», — сказал политик.
Ранее Госар заявил, что Байден терпит поражение в очередной битве на Украине. Политик подчеркнул, что Белый дом тратит «бесконечное количество денег куда угодно, только не на защиту собственных границ и финансирование общин».