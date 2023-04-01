В Белоруссии назвали число желающих вернуться в страну оппозиционеров

Генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед назвал число желающих вернуться в страну оппозиционеров. В интервью телеканалу ОНТ он сообщил, что в комиссию по рассмотрению заявлений от граждан, уехавших после президентских выборов 2020 года и желающих вернуться назад в республику, поступило 56 обращений.