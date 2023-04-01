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В Белоруссии назвали число желающих вернуться в страну оппозиционеров

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Генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед назвал число желающих вернуться в страну оппозиционеров. В интервью телеканалу ОНТ он сообщил, что в комиссию по рассмотрению заявлений от граждан, уехавших после президентских выборов 2020 года и желающих вернуться назад в республику, поступило 56 обращений.

В Белоруссии назвали число желающих вернуться в страну оппозиционеров
© Egor Kunovsky / Unsplas

«Материалы готовятся к заседанию комиссии. Думаю, в ближайшее время первую часть этих обращений мы рассмотрим в установленном указом порядке»,— сообщил он.

В феврале президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о создании комиссии для работы с желающими вернуться на родину гражданами, которые ранее совершили правонарушения.

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