В Белоруссии назвали число желающих вернуться в страну оппозиционеров

Генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед назвал число желающих вернуться в страну оппозиционеров. В интервью телеканалу ОНТ он сообщил, что в комиссию по рассмотрению заявлений от граждан, уехавших после президентских выборов 2020 года и желающих вернуться назад в республику, поступило 56 обращений.
«Материалы готовятся к заседанию комиссии. Думаю, в ближайшее время первую часть этих обращений мы рассмотрим в установленном указом порядке»,— сообщил он.
В феврале президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о создании комиссии для работы с желающими вернуться на родину гражданами, которые ранее совершили правонарушения.