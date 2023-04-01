В Испании прошли массовые протесты против НАТО

Массовые акции протеста против НАТО состоялись в испанских городах Памплона и Витория-Гастейс, пишет ТАСС со ссылкой на организаторов манифестаций.

Фото: Diego Radam / Globallookpress.com Diego Radam / Globallookpress.com

По данным журналистов, мероприятия прошли вечером в субботу, 1 апреля. Митинги, к которым присоединились сотни участников, прошли без инцидентов. Участники выкрикивали лозунг «Против НАТО, остановим войну и капиталистическое варварство».

Как считают организаторы акций, «Запад посредством евромайдана продвигает государственный переворот». По мнению собравшихся, украинский конфликт стал ответом на «растущее присутствие НАТО на украинской территории».