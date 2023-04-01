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15 минут назад

В ФРГ предупредили о рисках для безопасности при будущем главе США

Илья Родин

Европейские государства столкнутся с серьезными вызовами в сфере безопасности и обороны в том случае, если следующий президент США дистанцируется от Евросоюза и НАТО, рассказал в интервью Welt am Sonntag глава оборонного ведомства Германии Борис Писториус.

В ФРГ предупредили о рисках для безопасности при будущем главе США
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Писториус подчеркнул, что в случае развития событий в Соединенных Штатах по самому плохому сценарию, Европа столкнется с вызовами, «которые сейчас трудно себе представить».

Министр пояснил, что наихудшим сценарием он считает тот, в котором в Белый дом придет политик, который будет уделять внимание проблемам ЕС и альянса в значительно меньших объемах, чем его предшественники.

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В любом случае, новому американскому лидеру придется делить внимание между Европой и Индо-Тихоокеанским макрорегионом, уточнил Писториус.

На фоне этого, заметил министр, Евросоюзу следует работать над вопросами региональной безопасности и обороны.

Напомним, что президентские выборы пройдут в Соединенных Штатах осенью 2024 года. В них планируют принять как прошлый, так и действующий президенты страны. Кроме того, на Овальный кабинет претендуют консерватор Рон Дезантис, республиканка Никки Хейли.

В мире,Борис Писториус,Никки Хейли,НАТО,ЕС,
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