Дания, Швеция и ФРГ наладили сотрудничество по ЧП на «Северных потоках»

Специалисты Дании, Швеции и Германии наладили сотрудничество в деле расследования терактов на «Северных потоках». Об этом пишет Welt am Sonntag со ссылкой на источник.

Отмечается, что эксперты трех стран, по территории которых проходят трубопроводы, изначально планировали работать совместно.

Вместе с тем, в силу ряда обстоятельств, на начальном этапе наладить работу международной следственной группы не удалось.

Источник пояснил, что в последнее время, предположительно на фоне появления в СМИ большого количества публикаций о диверсии, обмен информацией между немецкими экспертами и их датскими и шведскими коллегами активизировался.

По оценке собеседника газеты, сотрудничество с северными странами значительно улучшилось.