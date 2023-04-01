Суд в Киеве перенес на 3 апреля заседание по избранию меры пресечения наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Украинской православной церкви Павлу из-за его плохого самочувствия.

По его данным, митрополит во время заседания сообщил о плохом самочувствии, у него понизился уровень сахара в крови. В этой связи суд перенес заседание на понедельник на 09:00 (совпадает с мск).