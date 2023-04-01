Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении санкций против 33 граждан и 225 компаний России. Об этом говорится в указе, распространенном на сайте главы украинского государства.

Согласно документу, санкции вводятся в отношении всех 33 физических лиц. Они будут действовать на протяжении 10 лет.

Ограничения предусматривают блокировку активов, прекращение торговых операций, аннулирование лицензий и так далее, передает ТАСС.

В середине марта украинский лидер ввел персональные санкции в отношении президента Сирии Башара Асада. В документе сказано, что Асад попадает под блокировку активов, запрет вывода капитала за пределы Украины, запрет на передачу технологий и прав на интеллектуальную собственность, а также под некоторые другие ограничения.