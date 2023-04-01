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19 минут назад

Экс-порноактриса заявила о готовности дать показания против Трампа

Майк Габриелян

Американская порноактриса Сторми Дэниэлс заявила, что опасается за свою жизнь, но готова дать показания в суде против Дональда Трампа. Интервью с порнозвездой опубликовала в субботу The Times.

«Надеюсь, что мне предстоит дать показания. Я не боюсь этого, скрывать мне нечего», - сказала Дэниэлс.

По ее словам, она гордится своей будущей центральной ролью в деле против Трампа и готова рассказать всё, что знает. Однако повестка о вызове в суд в качестве свидетеля обвинения ей пока не приходила.

Порноактриса также рассказала, что стала получать угрозы после обвинения, выдвинутого в адрес Трампа. Это не первые угрозы, они приходили и ранее, но теперь ей обещают смерть:

«Количество и интенсивность такие же, как это было в первый раз, но теперь угрожают прямым насилием. Раньше это было: «вымогательница», «авантюристка», «потаскушка», «шлюха», «лгунья» и все такое. Теперь они пишут «я убью тебя», угрозы стали сильнее и выразительнее».

Дэниэлс говорит, что не боится Трампа. Но его сумасшедшие сторонники могут убить её «во имя воли божьей или демократии». Еще страшнее то, что сам Трамп, по ее словам, призывает к насилию.

Она отметила, что человек во власти должен соблюдать закон и нести ответственность за преступление, как и все граждане. С этой точки зрения процесс против Трампа «эпохален и грандиозен» и несет положительный эффект.

AP: Против Трампа выдвинут обвинения по еще одному делу

Однако есть и негативный: страна разделилась на два лагеря. Поэтому, чем бы ни закончилось дело, оно приведет к «раненым и погибшим».

«Есть потенциал для много хорошего из этого, но в любом случае из этого выйдет и много плохого», - заявила порнозвезда.

Следствие полагает, что Трамп выплатил порноактрисе крупную сумму за неразглашение информации об их связи. Бывший лидер США придет в суд 4 апреля.

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