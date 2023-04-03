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В Бразилии назвали внешнюю политику России сдержанной и обоснованной

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Бразильский аналитик Ренату Флорес заявил, что утвержденная президентом России Владимиром Путиным новая концепция внешней политики является сдержанной и обоснованной. Об этом сообщает ТАСС.

В Бразилии внешнюю политику РФ назвали обоснованной
© РИА Новости

«В нем отражено то, что уже наблюдалось на международной арене наряду с действиями России», — сказал Флорес. Он уточнил, что речь идет о сближении России с Индией и Китаем, а также с международными организациями, включая ШОС и БРИКС.

Эксперт допустил, что наиболее резонансным должно быть заявление Москвы о том, что Вашингтон намерен ослабить Россию и противопоставляют себя ей. По его словам, этот факт очевиден из-за поведения самих Соединенных Штатов и официальных заявлений Вашингтона.

«Так что я не считаю, что подобное утверждение совсем уж необоснованно», — констатировал он.

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