В Бразилии внешнюю политику РФ назвали обоснованной

Бразильский аналитик Ренату Флорес заявил, что утвержденная президентом России Владимиром Путиным новая концепция внешней политики является сдержанной и обоснованной. Об этом сообщает ТАСС.
Эксперт допустил, что наиболее резонансным должно быть заявление Москвы о том, что Вашингтон намерен ослабить Россию и противопоставляют себя ей. По его словам, этот факт очевиден из-за поведения самих Соединенных Штатов и официальных заявлений Вашингтона.
«Так что я не считаю, что подобное утверждение совсем уж необоснованно», — констатировал он.