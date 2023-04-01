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1 час назад

Наместника Киево-Печерской лавры Павла принудительно доставят на суд из больницы

ТАССиещё 9

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел находится в больнице, суд по избранию ему меры пресечения в связи с предъявленными Службой безопасности Украины обвинениями переназначили с понедельника на вечер субботы. Как сообщает пресс-служба канонической Украинской православной церкви (УПЦ), уже принято решение о его принудительном приводе на заседание.

Наместника Киево-Печерской лавры принудительно доставят в суд из больницы
Фото: TwitterTwitter

По данным адвоката священнослужителя, слова которого приводит издание "Страна", "владыка находится в больнице". Ранее в субботу митрополиту стало плохо на заседании суда, после чего его было решено перенести на понедельник.

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Только что суд "принял решение о принудительном приводе" митрополита и проведении заседания в субботу, сообщили в УПЦ. Оно состоится в 18:30 мск.

В субботу утром правоохранители оцепили корпус в Киево-Печерской лавре, где проживает митрополит Павел. СБУ предъявила ему обвинения в разжигании религиозной вражды и оправдании действий РФ. В помещении, где проживает митрополит, провели обыск. После этого Павла доставили на суд по избранию ему меры пресечения, заседание проходило в закрытом режиме. Сторона обвинения на заседании потребовала заключить митрополита Павла под домашний арест не на территории лавры.

Ситуация вокруг Киево-Печерской лавры

Киево-Печерская лавра - один из первых монастырей Руси и древнейший монастырь на территории современной Украины. Ситуация вокруг лавры накалилась до предела после того, как монахи УПЦ отказались покинуть стены монастыря по требованию дирекции заповедника "Киево-Печерская лавра". 30 марта в монастырь приехала комиссия по проверке сохранности культурных ценностей, чтобы сделать опись имущества. Служители лавры во главе с ее наместником митрополитом Павлом и верующие не пустили ее в обитель. То же самое повторилось на следующий день. В пятницу у стен монастыря произошли потасовки, появились сведения о возможном штурме.

Обе стороны обратились в суд. Однако рассмотрение дела о незаконном расторжении заповедником бессрочной аренды объектов лавры с Украинской православной церковью назначено лишь на 26 апреля, тогда как Минкультуры Украины в иске требует от монахов немедленно покинуть стены монастыря и не препятствовать работе комиссии.

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