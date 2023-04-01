Сын экс-канцлера ФРГ выступил с планом мирного урегулирования на Украине

Сын бывшего канцлера ФРГ Вилли Брандта Петер и ряд его соратников опубликовали в Frankfurter Rundschau статью, в котором изложили свою инициативу по мирному урегулированию украинского кризиса.
«Тень ядерной войны лежит над Европой. Но мир не должен скатиться к новой большой войне. Миру нужен мир», — подчеркнули авторы статьи. Отмечая недопустимость военных действий как таковых, Брандт заявил, что боевые действия на Украине перешли в стадию «кровавой окопной [позиционной] войны, в которой есть только проигравшие».
В статье Брандт призывает руководство Франции и Германии убедить Бразилию, Индонезию, Индию и Китай выступить посредниками, чтобы добиться прекращения огня на Украине.
Идею Брандта поддержали еще свыше 200 человек, в том числе лица, причастные к объединению Германии и подписанию Московского договора между ФРГ и СССР. Соавторами статьи выступили Райнер Браун из Международного бюро мира, бывший председатель конфедерации профсоюзов Германии Райнер Хоффманн и федеральный председатель организации «Друзья природы» Михаэль Мюллер.