Сын экс-канцлера ФРГ выступил с планом мирного урегулирования на Украине

«Тень ядерной войны лежит над Европой. Но мир не должен скатиться к новой большой войне. Миру нужен мир», — подчеркнули авторы статьи. Отмечая недопустимость военных действий как таковых, Брандт заявил, что боевые действия на Украине перешли в стадию «кровавой окопной [позиционной] войны, в которой есть только проигравшие».