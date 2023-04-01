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1 час назад

СМИ: папу Римского выписали из больницы

ТАССиещё 4

Папа Римский Франциск выписан из римской больницы Джемелли после трехдневной госпитализации по поводу вирусного бронхита. Об этом сообщила в субботу служба печати Святого престола.

Папу Римского выписали из больницы
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Папа Римский Франциск был выписан из больницы Агостино Джемалли. Прежде чем покинуть медучреждение, Папа поприветствовал руководство и всю команду медиков и медперсонал, который был с ним эти дни", - говорится в сообщении.

Выйдя из больницы, он поговорил с журналистами и некоторыми верующими. Франциск признался, что почувствовал себя нехорошо в среду после коллективной аудиенции, но уже пришел в норму. Выписку понтифика показал в прямом эфире телеканал Rai News 24.

86-летний Франциск был доставлен в больницу в среду, как первоначально сообщалось, для "планового обследования". Однако потом выяснилось, что из-за затруднений с дыханием понтифика было подозрение на проблемы с сердцем. Проведенные анализы и исследования не выявили серьезных заболеваний. Врачи провели лечение антибиотиками, уточняла служба печати.

В мире,Общество,ФРАНЦИСК,
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