Бывшая американская порноактриса Сторми Дэниэлс заявила газете The Times, что готова дать показания против экс-президента США Дональда Трампа в суде. При этом в опубликованном с субботу интервью она добавила, что получает угрозы убийством и теперь опасается за свою безопасность.

"Я надеюсь, что мне надо будет [дать показания], - сказала Дэниэлс, которая пока не получила соответствующего запроса от следствия. - Я не боюсь этого, мне нечего скрывать, и я жду возможности рассказать все, что я знаю".

При этом она призналась, что впервые боится за свою жизнь, так как начала получать многочисленные угрозы после того, как Трампу были предъявлены обвинения по связанному с ней делу.

"Наша страна еще больше разделена и люди находятся в еще большем отчаянии. Я не боюсь ни его [Трампа], ни правительства [США], но хватит всего одного сумасшедшего сторонника [экс-президента], который решит, что он действует по воле божьей или защищает демократию", - сказала Дэниэлс, признавшись, что ей "еще страшнее из-за того, что сам Трамп призывает к насилию и поощряет его".

Дэниэлс поддержала предъявление обвинений Трампу, заявив, что "человек, обладающий властью, не должен быть освобожден от соблюдения закона". При этом она считает, что есть множество более серьезных поводов для того, чтобы призвать бывшего главу Белого дома к ответственности.