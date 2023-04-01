Митрополита УПЦ Павла отправили под домашний арест

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) рассказал в разговоре с прихожанами, что его отправили под домашний арест. Об этом пишет РИА «Новости».

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Мне дали домашний арест», - подчеркнул священнослужитель.

Павел пояснил, что, кроме того, от него потребовали подписать протокол. Он не уточнил, что содержалось в документе.

Отмечается, что ранее митрополит рассказал о проведении обысков в его доме. Он добавил, что его обвиняют в сотрудничестве с Москвой, а также в разжигании межрелигиозной розни (за критику раскольнической Православной церкви Украины).