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21 минуту назад

Митрополита УПЦ Павла отправили под домашний арест

Илья Родин

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) рассказал в разговоре с прихожанами, что его отправили под домашний арест. Об этом пишет РИА «Новости».

Митрополита УПЦ Павла отправили под домашний арест
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мне дали домашний арест», - подчеркнул священнослужитель.

Павел пояснил, что, кроме того, от него потребовали подписать протокол. Он не уточнил, что содержалось в документе.

Отмечается, что ранее митрополит рассказал о проведении обысков в его доме. Он добавил, что его обвиняют в сотрудничестве с Москвой, а также в разжигании межрелигиозной розни (за критику раскольнической Православной церкви Украины).

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Павел сообщил также, что к 12-00 его вызывают на допрос. По его результатам будет вынесено предписание о мерах пресечения.

В мире,СБУ,
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