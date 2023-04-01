AP: Против Трампа выдвинут обвинения по еще одному делу

Большое жюри Манхеттена выдвинет против бывшего президента США Дональда Трампа обвинения по еще одному делу. Оно связано с фальсификацией деловой документации, пишет Associated Press со ссылкой на источники.

По данным агентства, во вторник, 4 июля, силовики впервые в истории США задержат бывшего президента и верховного главнокомандующего. Трамп будет вынужден предстать перед судом и ознакомиться с выдвинутыми против него обвинениями.

Авторы статьи пояснили, что арест экс-главы государства будет проходить в рамках стандартной процедуры. Полиция снимет отпечатки пальцев, сделает фотографии обвиняемого.

Заседание суда пройдет в том же зале, в котором ранее проходил слушания по делу опального киногмагната Харви Вайнштейна по делу об изнасиловании.

Вместе с тем, уточнили обозреватели, на Трампа не наденут наручники, он будет находиться под защитой секретной службы. Кроме того, время ареста составит всего несколько часов: в тот же день его отпустят.

Уточняется, что конгрессмены от Республиканской партии, а также сам бывший президент, уверяют, что дело политически мотивировано.