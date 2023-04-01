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11 минут назад

В Германии заявили, что НАТО не сможет поставить Украине больше Leopard, чем обещано

ТАССиещё 3

Страны НАТО запланировали отправку Украине двух батальонов танков Leopard 2 и четырех батальонов Leopard; вряд ли можно будет поставить больше, так как у союзников ограниченные ресурсы. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус в интервью, которое опубликовано в субботу в газете Welt am Sonntag.

"Я не вижу сценария, при котором получится отправить [Украине] дополнительные Leopard сверх того, о чем было объявлено", - сказал он. - Наши запасы, как и запасы других стран, ограничены, - добавил Писториус.

Он отметил, что как министр обороны не может отдать все. Есть запасы, которые расходовать нельзя.

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"Польша вместе с нами и другими союзниками поставляет два батальона Leopard 2 - это больше 60 танков. До следующего года к этому добавятся еще четыре батальона Leopard-1 - более 100 танков. Наши американские и британские партнеры также собираются отправить свои танки. Но к сожалению, у стран НАТО танки не стоят просто так в ожидании отправки. Несмотря на это, я считаю, что в среднесрочной перспективе получится покрыть потребности Украины", - сказал он.

В конце марта стало известно, что на Украину были доставлены обещанные правительством Германии 18 танков Leopard 2.

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