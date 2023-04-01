"Польша вместе с нами и другими союзниками поставляет два батальона Leopard 2 - это больше 60 танков. До следующего года к этому добавятся еще четыре батальона Leopard-1 - более 100 танков. Наши американские и британские партнеры также собираются отправить свои танки. Но к сожалению, у стран НАТО танки не стоят просто так в ожидании отправки. Несмотря на это, я считаю, что в среднесрочной перспективе получится покрыть потребности Украины", - сказал он.