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24 минуты назад

Наместник Киево-Печерской лавры Павел сообщил, что получил подозрение от СБУ

Газета.Ru

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит УПЦ Павел (Лебедь) сообщил, что 1 апреля получил подозрение от Службы безопасности Украины, в его доме пройдут обыски. Об этом пишет Telegram-канал украинского издания «Страна.ua» и публикует видеозапись с Павлом, где он говорит об этом.

СБУ обвинила наместника Киево-Печерской лавры в работе на Россию
Фото: Украинская православная церковьУкраинская православная церковь

Как рассказал митрополит, ему вменяют работу на Россию и разжигание религиозной розни, также ему заявили, что он «проклинал президента».

По его словам, он ни в чем не виноват и никого не проклинал.

Наместник Киево-Печерской лавры пояснил, что он произносил слова из Евангелия, что «наши слезы не упадут на землю, а упадут на головы тех, кто вызвал эти беспорядки».

На одном из опубликованных видео он подписывает некий документ, а сзади, предположительно, стоят сотрудники СБУ.

30 марта митрополит Павел заявлял, что его вызвали в СБУ. По какой причине, он не уточнял.

УПЦ обратилась к Зеленскому

Ситуация вокруг Киево-Печерской лавры обострилась после того, как Министерство культуры Украины уведомило каноническую Украинскую православную церковь о расторжении договора аренды монастыря в одностороннем порядке, монахов попросили покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в Лавре при условии перехода в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ).

В мире,Общество,Александр Ткаченко,СБУ,
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