СБУ обвинила наместника Киево-Печерской лавры в работе на Россию

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит УПЦ Павел (Лебедь) сообщил, что 1 апреля получил подозрение от Службы безопасности Украины, в его доме пройдут обыски. Об этом пишет Telegram-канал украинского издания «Страна.ua» и публикует видеозапись с Павлом, где он говорит об этом.
Как рассказал митрополит, ему вменяют работу на Россию и разжигание религиозной розни, также ему заявили, что он «проклинал президента».
По его словам, он ни в чем не виноват и никого не проклинал.
Наместник Киево-Печерской лавры пояснил, что он произносил слова из Евангелия, что «наши слезы не упадут на землю, а упадут на головы тех, кто вызвал эти беспорядки».
На одном из опубликованных видео он подписывает некий документ, а сзади, предположительно, стоят сотрудники СБУ.
30 марта митрополит Павел заявлял, что его вызвали в СБУ. По какой причине, он не уточнял.
Ситуация вокруг Киево-Печерской лавры обострилась после того, как Министерство культуры Украины уведомило каноническую Украинскую православную церковь о расторжении договора аренды монастыря в одностороннем порядке, монахов попросили покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в Лавре при условии перехода в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ).