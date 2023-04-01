СБУ обвинила наместника Киево-Печерской лавры в работе на Россию

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит УПЦ Павел (Лебедь) сообщил, что 1 апреля получил подозрение от Службы безопасности Украины, в его доме пройдут обыски. Об этом пишет Telegram-канал украинского издания «Страна.ua» и публикует видеозапись с Павлом, где он говорит об этом.

Фото: Украинская православная церковь Украинская православная церковь

Как рассказал митрополит, ему вменяют работу на Россию и разжигание религиозной розни, также ему заявили, что он «проклинал президента».

По его словам, он ни в чем не виноват и никого не проклинал.

Наместник Киево-Печерской лавры пояснил, что он произносил слова из Евангелия, что «наши слезы не упадут на землю, а упадут на головы тех, кто вызвал эти беспорядки».

На одном из опубликованных видео он подписывает некий документ, а сзади, предположительно, стоят сотрудники СБУ.

30 марта митрополит Павел заявлял, что его вызвали в СБУ. По какой причине, он не уточнял.