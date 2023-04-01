Большинство американцев поддержали обвинения против Трампа

Незначительное большинство американцев выступили за решение большого жюри Манхэттена предъявить обвинения бывшему президенту США Дональду Трампу . Однако мнения о мотивировке этих действий отличаются, следует из результатов опроса общественного мнения Morning Consult.

Согласно результатам исследования, большинство половины американцев (51 процент) поддерживают идею о вынесении обвинений Трампу, выступают против — 38 процентов граждан. При этом подавляющее число респондентов, симпатизирующих Республиканской партии США, раскритиковали действия против экс-президента.