Число погибших из-за торнадо в США увеличилось до 26, сообщает телеканал CBS News. "Согласно последним данным, собранным CBS News в субботу, в общей сложности в восьми штатах зарегистрировано не менее 26 смертей, связанных с погодой, и десятки тысяч клиентов остались без электричества", - говорится в сообщении. Сообщается, что в Пенсильвании без света остались около 140 тыс. потребителей. Еще около 82 тыс. потребителей остаются без электричества в Огайо и более 65 тыс. в Вирджинии. Ранее телеканал CNN сообщал, что число погибших из-за разрушительных торнадо в нескольких американских штатах превысило 22 человека. Шторм сравнял с землей ряд населенных пунктов, продолжаются поиски уцелевших. В пятницу, 31 марта, было зарегистрировано более 50 сообщений о торнадо в семи штатах, в том числе в Арканзасе.