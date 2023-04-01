"Мы вас ненавидим": Поляки жестоко избили двух украинцев

В Польше группа местных жителей жестоко избила двух украинцев. Вся компания употребляла спиртные напитки, передает РИА Новости со ссылкой на издание Wprost.

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Как говорится в сообщении, инцидент произошел в ночь с 25 на 26 марта возле парка в городе Лодзь. Два украинца — 38-летний Андрей и его 26-летний брат Павел — пострадали от рук местных жителей. Их избиение сопровождалось криками «Мы вас ненавидим, вы с Украины, убирайтесь домой», пишет издание.

Павел рассказал, что весь «разговор» и попытка с их стороны урегулировать конфликт мирным путем длились несколько секунд, а потом последовали удары. Он отметил, что поляки быстро повалили их на землю. Один из украинцев получил перелом челюсти и ребер. Братья при этом легально работают в Польше уже несколько лет, у них нет статуса беженцев.

Местные правоохранительные органы обвинили в избиении трех мужчин в возрасте от 18 до 21 года. Четвертого подозреваемого, 16-летнего подростка, ожидает суд по делам несовершеннолетних.