$76.45+0.1482.39-0.75
10 минут назад

"Мы вас ненавидим": Поляки жестоко избили двух украинцев

Елена Прошина

В Польше группа местных жителей жестоко избила двух украинцев. Вся компания употребляла спиртные напитки, передает РИА Новости со ссылкой на издание Wprost.

"Мы вас ненавидим": Поляки жестоко избили двух украинцев
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как говорится в сообщении, инцидент произошел в ночь с 25 на 26 марта возле парка в городе Лодзь. Два украинца — 38-летний Андрей и его 26-летний брат Павел — пострадали от рук местных жителей. Их избиение сопровождалось криками «Мы вас ненавидим, вы с Украины, убирайтесь домой», пишет издание.

Павел рассказал, что весь «разговор» и попытка с их стороны урегулировать конфликт мирным путем длились несколько секунд, а потом последовали удары. Он отметил, что поляки быстро повалили их на землю. Один из украинцев получил перелом челюсти и ребер. Братья при этом легально работают в Польше уже несколько лет, у них нет статуса беженцев.

Местные правоохранительные органы обвинили в избиении трех мужчин в возрасте от 18 до 21 года. Четвертого подозреваемого, 16-летнего подростка, ожидает суд по делам несовершеннолетних.

Представитель районной прокуратуры Кшиштоф Копания рассказал, что в ночь инцидента к группе местных жителей, употреблявших спиртные напитки, присоединились двое молодых людей. В ходе беседы выяснилось, что они родом из Украины. Затем в какой-то момент началась драка. При этом пострадавшие «точно не помнят, при каких обстоятельствах произошло нападение», отметили следователи.

В мире,Генпрокуратура РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий