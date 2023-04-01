В пяти областях на востоке Украины объявлена воздушная тревога
Воздушная тревога объявлена в восточной части Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения граждан, передает ТАСС.
Уточняется, что сирены звучат в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву районах Донецкой народной республики (ДНР), Запорожской и Херсонской областей. До этого воздушная тревога была объявлена в Одесской, Николаевской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины.
10 октября ВС РФ начали наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины. Как заявил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.
В частности, он упомянул атаку на Крымский мост. 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.